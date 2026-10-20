Адвокат Navai рассказала о планах рэпера вернуться в Казахстан

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 30 0

Артисту не запрещали въезд в страну.

Рэпер Наваи планирует вернуться в Казахстан

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Российский рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров. — Прим. ред.) планирует вернуться в Казахстан, где ранее его задержали по делу о наркотиках. Адвокат музыканта Рена Керимова в беседе с 5-tv.ru заявила, что артисту не запрещали въезд в страну.

Ранее появилась информация о том, что Navai после задержания уже вышел на свободу. Сама Керимова утром не смогла подтвердить эти сведения. Позже казахстанские органы сообщили об освобождении рэпера и прекращении уголовного дела.

По словам защитницы, расследование завершили в связи с деятельным раскаянием. Она утверждает, что музыкант признал вину и содействовал следствию, после чего прокуратура приняла решение прекратить досудебное расследование.

Керимова также назвала Navai артистом «самого высокого ранга» и отметила, что повышенное внимание к делу осложнило разбирательство.

Navai задержали 14 октября после въезда в Казахстан из Киргизии. Его автомобиль Mercedes остановили на пограничном пункте «Кордай» в Жамбылской области, где, по данным правоохранительных органов, обнаружили наркотики. В день задержания в Астане должен был состояться концерт рэпера, однако его отменили.

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