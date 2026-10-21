«Мой шанс побыть забавным и нелепым»: Безруков вернулся в сказки спустя 15 лет

Безруков объяснил преимущество оригинальных сказок перед экранизациями

Народный артист России Сергей Безруков объяснил, чем оригинальная сказка лучше экранизации, и признался, что больше десяти лет не получал предложений о съемках в этом жанре. Об этом актер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Чудо-Юдо».

«Когда мы смотрим экранизацию любимой сказки, особенно любимой с детства, дети приходят и смотрят: что-то я не узнаю из того, что я читал. Здесь оригинальная история», — поделился Безруков.

В картине артист исполнил роль чародея Черногора — могущественного мага и отца главной героини. По словам актера, его персонаж не отрицательный: он, как и все родители, хочет добра детям и старается уберечь их от собственных ошибок.

«Родители всегда знают, что лучше нашим детям. Во всяком случае, мы очень хотим, чтобы они не совершили наших ошибок», — отметил Безруков.

Для роли ему пришлось сильно преобразиться: грим, краски и немного пластики. Секреты сюжета Безруков раскрывать не стал, но обозначил главную мысль финала.

«Что вообще лучше — быть бессмертным или быть человеком, который любит, который страдает, который борется за свою любовь? А может, быть по-настоящему „настоящим“ человеком?» — рассуждает актер.

Первым опытом артиста в сказочном жанре стал фильм «Реальная сказка» 2011 года, где он сам выступил продюсером и соавтором сценария и сыграл Ивана-дурака, волей судеб ставшего десантником. Тогда, по словам Безрукова, сказок в прокате еще почти не было, и его команда оказалась первопроходцем жанра.

«Я все равно доволен, несмотря на то, что, может быть, не так много было рекламы, тем не менее фильм запомнился. Смыслы, которые были заложены в „Реальной сказке“, до сих пор работают, и до сих пор эту сказку смотрят», — вспомнил Безруков.

После того проекта предложений сниматься в сказках долго не было: актер был занят в военном и историческом кино. Шанс представился со сценарием «Чудо-Юдо».

«Мне очень понравилось. Сейчас я понял, что это мой шанс побыть забавным, смешным, порой нелепым», — признался Безруков.

В завершение разговора актер анонсировал новую сказочную работу.

«Наверное, в следующем году, осенью, выйдет следующая сказка. Пока секреты не выдаю, но работать было очень интересно. Еще остался материал, который нужно доснять зимой», — сообщил Безруков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Безруков думает про кино, снятое на природе.

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