«Будем по пальцам пересчитывать»: Безруков о будущем кино, снятом на природе

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 23 0

По мнению артиста, реальные условия помогают актерам глубже прочувствовать эмоции своих героев.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Безруков предрек исчезновение съемок на натуре из российского кино

Народный артист России Сергей Безруков считает, что съемки кино на природе со временем станут редкостью. Об этом актер заявил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Чудо-Юдо».

«Я думаю, что пройдет время, когда мы будем по пальцам пересчитывать картины, которые сняты на натуре», — поделился Безруков.

Говоря о фильме «Чудо-Юдо», артист отметил масштаб работы над картиной: создатели использовали компьютерную графику, построили роскошные павильоны, однако особенно важным этапом для актеров оказались съемки среди настоящих гор и камней в Мурманской области.

Безруков добавил, что во время экспедиции погода могла стремительно меняться. При этом настоящий ветер и окружающий пейзаж помогали глубже прочувствовать происходящее в кадре.

«Конечно же, особое удовольствие сниматься на натуре, когда природа тебе сама подсказывает. Там и играть ничего не надо», — отметил Безруков.

Фильм «Чудо-Юдо» рассказывает о юной волшебнице Отраде, которая узнает, что не может унаследовать магию родителей. Чтобы получить силу, ей предстоит выйти замуж за обычного человека и принести его в жертву.

В путешествии девушку сопровождает Чудо-Юдо — слуга лесной волшебницы, способный превращаться в разных живых существ. Постепенно герои начинают переосмысливать свое предназначение и оказываются перед непростым выбором. В этой картине Безруков исполнил роль чародея Черногора — отца Отрады.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Безруков назвал умение посмеяться над собой важным для актера. По его словам, сказки особенно подходят для шуток и самоиронии.

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