«Будем по пальцам пересчитывать»: Безруков о будущем кино, снятом на природе

Безруков предрек исчезновение съемок на натуре из российского кино

Народный артист России Сергей Безруков считает, что съемки кино на природе со временем станут редкостью. Об этом актер заявил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Чудо-Юдо».

«Я думаю, что пройдет время, когда мы будем по пальцам пересчитывать картины, которые сняты на натуре», — поделился Безруков.

Говоря о фильме «Чудо-Юдо», артист отметил масштаб работы над картиной: создатели использовали компьютерную графику, построили роскошные павильоны, однако особенно важным этапом для актеров оказались съемки среди настоящих гор и камней в Мурманской области.

Безруков добавил, что во время экспедиции погода могла стремительно меняться. При этом настоящий ветер и окружающий пейзаж помогали глубже прочувствовать происходящее в кадре.

«Конечно же, особое удовольствие сниматься на натуре, когда природа тебе сама подсказывает. Там и играть ничего не надо», — отметил Безруков.

Фильм «Чудо-Юдо» рассказывает о юной волшебнице Отраде, которая узнает, что не может унаследовать магию родителей. Чтобы получить силу, ей предстоит выйти замуж за обычного человека и принести его в жертву.

В путешествии девушку сопровождает Чудо-Юдо — слуга лесной волшебницы, способный превращаться в разных живых существ. Постепенно герои начинают переосмысливать свое предназначение и оказываются перед непростым выбором. В этой картине Безруков исполнил роль чародея Черногора — отца Отрады.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Безруков назвал умение посмеяться над собой важным для актера. По его словам, сказки особенно подходят для шуток и самоиронии.

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