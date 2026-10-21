Мужская сборная России по гимнастике завоевала олимпийскую лицензию на Игры-2028

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 24 0

Россияне взяли командное серебро на мировом первенстве в Роттердаме.

Поедет ли российская сборная по гимнастике на Олимпиаду-2028

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Российские гимнасты взяли серебро в командном многоборье на чемпионате мира в Роттердаме и получили путевку на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

Арсений Духно, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Савелий Съедин и Илья Заика набрали 250,329 балла и заняли второе место. Запасным в заявке команды значился Мухаммаджон Якубов. Победу одержала сборная Японии — 251,928 балла, бронза у команды Китая — 249,193.

По регламенту Международной федерации гимнастики командные олимпийские лицензии получают три лучшие сборные турнира, каждая квота дает право выставить на Играх пятерых гимнастов.

Мировое первенство в Роттердаме проходит с 17 по 25 октября и является квалификационным турниром к Играм-2028 в США. Впереди у гимнастов финал личного многоборья в четверг, 22 октября, а 24 и 25 октября состоятся финалы в отдельных видах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) аннулировал право Литвы на проведение этапа Кубка мира в 2027 году — соревнования планировалось провести в Каунасе. Причиной стало недопущение российских и белорусских спортсменов.

Президент Федерации современного пятиборья Литвы Юстинас Киндерис признался, что известие о потере этапа не удивило его, однако он ощутил гнев и разочарование, подчеркнув, что в Литве рассчитывали на «простое человеческое отношение» со стороны UIPM.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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