Литва потеряла право провести этап Кубка мира по пятиборью из-за недопуска россиян

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

UIPM отозвал право проведения соревнований в Каунасе.

UIPM отозвал этап Кубка мира у Литвы — причина

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Международный союз современного пятиборья (UIPM) аннулировал право Литвы на проведение этапа Кубка мира в 2027 году. Об этом информирует Sportas24 со ссылкой на письмо организации.

Соревнования планировалось провести в Каунасе, однако UIPM официально уведомил об отзыве этого права. Причиной стало недопущение российских и белорусских спортсменов.

Президент Федерации современного пятиборья Литвы Юстинас Киндерис отметил, что известие его не удивило. По его словам, руководство UIPM многократно уточняло, каким образом организаторы будут действовать в отношении россиян и белорусов.

При этом Киндерис сообщил, что ощутил гнев и разочарование. Он подчеркнул, что в Литве рассчитывали на «простое человеческое отношение» со стороны UIPM.

В текущем году российские спортсмены соревновались с национальной символикой на чемпионатах Европы и мира. На европейском турнире они завоевали золотую, серебряную и бронзовую награды, а на мировом — золото и три серебра. В обоих случаях сборная заняла второе место в медальном зачете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД Литвы Мартинас Кателинас обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с просьбой задействовать вооруженные силы для охраны рубежа с Калининградской областью.  По словам Кателинаса, военнослужащие должны будут поддержать пограничную службу. Соответствующий шаг министр охарактеризовал как превентивную меру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
82.85
-0.77 93.23
-0.49
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:28
ИИ-помощника для проходящих ЭКО женщин разработали в России
20:21
«Завтра мы едем домой»: выпавшего из окна мальчика выписали из больницы
20:14
«Будем по пальцам пересчитывать»: Безруков о будущем кино, снятом на природе
20:14
Убийство и хлопья: две женщины зарезали подругу и пошли завтракать
20:00
Бу! Испугался? Почему мы кричим от страха и как это действует на окружающих
19:49
План провалился: мужчина обратился к ИИ за юридическим советом после убийства

Сейчас читают

Как подготовить китайский автомобиль к русским морозам
Михаил Ошеров: Накануне Третьей Ближневосточной войны — анализ ситуации
На волоске: прохожие поймали выпавшего из окна мальчика в Москве
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео