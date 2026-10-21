В зоне риска: снимки, которые опасно публиковать в соцсетях

Эксперт Кокова предупредила об опасности фото документов в соцсетях

Публикация в соцсетях фотографий из офиса с рабочей документацией и личных данных может обернуться их использованием мошенниками. Об этом РИА Новости рассказала ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.

«Фото из отпуска, новая покупка для квартиры, выступление ребенка, встреча с друзьями — всем этим мы привыкли делиться в интернете. Однако документы лучше не показывать целиком, не все планы стоит сообщать заранее и необходимо быть осторожнее с рабочими фотографиями», — сказала она.

Эксперт отмечает, что многие россияне публикуют в открытом доступе свои фотографии, водительские права, дипломы или сертификаты, чем пользуются мошенники. В некоторых сервисах, таких как билеты или бронирование, можно получить дополнительную информацию, управлять заказом или пройти на мероприятие. Копию фотографии подписи легко использовать для подделки документов.

Не стоит делиться и снимками из отпуска с точными датами поездки, адресом отеля или постоянной геолокацией.

«Есть разница между фотографией моря и сообщением „Улетели всей семьей, вернемся 15 октября“. Публикации в реальном времени могут довольно точно показать, где вы находитесь или где вас точно нет», — отметила Кокова.

Осторожность нужна и с рабочими фотографиями: в кадр иногда попадает то, что не предназначено для широкого круга лиц. Это может быть открытая переписка на мониторе, внутренний документ, данные клиентов или коллег.

«Сфотографировали кота — рядом лежит банковская карта, сделали селфи в зеркале — там видно экран ноутбука, сняли вид из окна — в отражении видно документы. Даже отдельные сведения — имя, дата рождения, место работы или недавняя поездка — могут пригодиться, чтобы сделать мошенническое сообщение более убедительным», — пояснила эксперт.

Перед публикацией, как советует Коко, важно убедиться, что в кадре не фигурируют документы или рабочие материалы, а также информация о местоположении или другие люди без их разрешения.

«Полностью контролировать распространение уже опубликованной информации сложно. Зато довольно легко решить, сколько информации можно обнародовать», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ежедневное поступление большого количества подозрительных сообщений от разных отправителей может указывать на попадание номера телефона в базы мошенников

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.