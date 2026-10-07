В России с 2027 года изменятся условия сдачи экзамена на права

Кандидатов на получение водительских прав будут фотографировать во время сдачи теоретического экзамена с 1 марта 2027 года. Об этом РИА Новости рассказал автоэксперт Александр Холодов, член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК.

По его словам, запрет на использование средств фото- и аудиосвязи, а также электронно-вычислительной техники уже действует. Фотофиксация станет дополнительным требованием к проведению экзамена.

«Вот этот запрет действует, а фотофиксация кандидата будет действовать только с 1 марта 2027 года», — уточнил Холодов.

Снимки экзаменуемых должна будет делать автоматизированная система. Кроме того, средства аудио- и видеорегистрации будут записывать происходящее в реальном времени.

Ранее оперативники задержали 42-летнего мужчину, который предлагал в интернете оборудование для помощи в сдаче экзамена на права. Он собирал из бытовых элементов специальные устройства для негласного получения информации. Задержание произошло, когда двое его клиентов сдавали экзамены в ГИБДД.

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