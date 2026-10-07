В России с 2027 года изменятся условия сдачи экзамена на права

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 36 0

Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2027 года.

Изменятся условия сдачи экзамена на водительские права в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кандидатов на получение водительских прав будут фотографировать во время сдачи теоретического экзамена с 1 марта 2027 года. Об этом РИА Новости рассказал автоэксперт Александр Холодов, член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК.

По его словам, запрет на использование средств фото- и аудиосвязи, а также электронно-вычислительной техники уже действует. Фотофиксация станет дополнительным требованием к проведению экзамена.

«Вот этот запрет действует, а фотофиксация кандидата будет действовать только с 1 марта 2027 года», — уточнил Холодов.

Снимки экзаменуемых должна будет делать автоматизированная система. Кроме того, средства аудио- и видеорегистрации будут записывать происходящее в реальном времени.

Ранее оперативники задержали 42-летнего мужчину, который предлагал в интернете оборудование для помощи в сдаче экзамена на права. Он собирал из бытовых элементов специальные устройства для негласного получения информации. Задержание произошло, когда двое его клиентов сдавали экзамены в ГИБДД.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
85.71
0.78 96.03
0.70
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в ав...

Последние новости

5:40
Месси завершил выступления за сборную Аргентины голом в матче с Бенином
5:31
Эпоха закончилась: Месси в последний раз сыграл за Аргентину
5:11
Онищенко назвал предельный возраст женщины для рождения ребенка
4:48
В России с 2027 года изменятся условия сдачи экзамена на права
4:30
Дерево-убийца: как опознать опасный американский клен
4:13
«Выражать свои мысли»: Машков предложил ввести театральное образование в школах

Сейчас читают

Всем спать: необычный чемпионат для людей с недосыпом устроили в Японии
Медведь-людоед разрыл могилу и утащил тело покойной: что происходит с хищниками
Сохраняйте бдительность: как защититься от телефонных мошенников
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня