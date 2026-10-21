Одну из трех: как школьникам будут ставить оценки за поведение

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 33 0

Новая система оценивания вводится в пробном режиме со второго по восьмой классы.

Как школьникам будут ставить оценки за поведение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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За поведение школьникам в России будут ставить одну из трех оценок

Министерство просвещения РФ определило порядок оценивания поведения школьников. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства.

За поведение учащийся может получить одну из трех оценок — образцовое, допустимое и недопустимое. При оценивании учитывается ряд критериев — дисциплина, вежливость в общении с одноклассниками и взрослыми, а также соблюдение устава школы.

Согласно документу, решение должен принимать классный руководитель по итогам четверти, триместра или года. Он должен опираться на мнение остальных педагогов, а также сведения от дефектологов, логопедов, психологов, социальных педагогов и советников главы учебного заведения.

Ранее в Минпросвещения раскрыли требования к школьному расписанию. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, учебные часы должны быть комфортными для всех учеников, а также учитывать федеральные нормы. Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что начало уроков следует сместить с 8:00 на 9:00 для повышения уровня безопасности учеников.

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