Ласки имеют значение? У кошек и их владельцев обнаружили гормональную связь

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 17 0

Ученые пытались выяснить, какие действия положительно влияют на людей и их домашних любимцев.

У кошек и хозяев нашли гормональную связь: исследование

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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iScience: у кошек и их владельцев обнаружили гормональную связь

У кошек и их владельцев обнаружили связь между средними уровнями окситоцина — гормона, участвующего в формировании социальных связей. Если его концентрация была выше у человека, она, как правило, оказывалась выше и у питомца. Работа японских ученых опубликована в журнале iScience.

Команда Сахо Такаги из Киотского университета пригласила 19 владельцев и 29 кошек. В итоговое сравнение гормональных показателей вошли 17 человек и 24 животных, у которых удалось собрать необходимые образцы мочи. Владельцы также заполняли анкеты о своем эмоциональном состоянии.

Более высокий уровень окситоцина у кошек был связан с более низким уровнем кортизола у хозяев. Эти люди также сообщали о меньшей выраженности ряда негативных эмоций. Однако после учета того, что некоторые участники жили с несколькими животными, статистически значимыми остались только связи с тревогой и растерянностью. Четкой связи между уровнями кортизола у людей и питомцев не обнаружили.

Одним из возможных объяснений Такаги считает поглаживания и ответные ласки. Но исследование не установило, какие именно взаимодействия влияют на гормональные показатели. Bluetooth-маячки фиксировали близость кошки к владельцу, однако не позволяли отличить совместный отдых от активного общения.

Называть результат гормональной синхронностью пока нельзя: ученые сравнивали средние концентрации, а не одновременные изменения.

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