Конверты с белым порошком: Конгресс США эвакуировали из-за странных писем

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Подозрительные послания получили более 30 сотрудников.

Как проходят выборы в Конгресс США

Фото: www.globallookpress.com/Guenter Fischer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Axios: Конгресс США эвакуировали из-за странных писем с белым порошком

Свыше 30 членов Конгресса США и избирательных органов как минимум в 32 штатах получили странные письма с необычным содержимым во многих из них. Об этом сообщил Axios.

«Свыше трех десятков членов Конгресса США и избирательных органов как минимум в 32 штатах получили подозрительные письма, во многих из них находился белый порошок», — гласит публикация портала.

Из-за этих писем пришлось эвакуировать Конгресс, работа избирательных органов была парализована за несколько недель до выборов в Палату представителей США, которые стартуют 3 ноября 2026 года. Как отметили авторы статьи, эту ситуацию расценивают как акт политического запугивания.

Расследованием занимается ФБР и Служба почтовых инспекторов США.

Досрочное голосование на выборах в Конгресс США продолжается уже несколько недель. Как ожидается, в общей сложности проголосуют свыше 100 миллионов граждан. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести смертную казнь для наркоторговцев, работорговцев, и убийц полицейских, если Республиканская партия победит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
82.89
0.04 93.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:55
«Запрещено все»: Артем Чекалин не общается с детьми
15:43
Рок разных поколений: «Маша и Медведи» сразятся с TRITIA на МУЗ-ТВ
15:40
Расчленил и спрятал в пакетах: в Санкт-Петербурге раскрыли жестокое убийство
15:26
«Двойные стандарты»: бывший избранник Бородиной потребовал вырезать из интервью слова о нем
15:15
Поток не ослабевает: как в Крыму устраняют последствия мощного наводнения
15:00
«Путь затрудненный»: как не заразиться оспой обезьян

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
Нашли нового SHAMAN? Газманов оценил шансы молодых певцов
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео