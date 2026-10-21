Конверты с белым порошком: Конгресс США эвакуировали из-за странных писем

Axios: Конгресс США эвакуировали из-за странных писем с белым порошком

Свыше 30 членов Конгресса США и избирательных органов как минимум в 32 штатах получили странные письма с необычным содержимым во многих из них. Об этом сообщил Axios.

«Свыше трех десятков членов Конгресса США и избирательных органов как минимум в 32 штатах получили подозрительные письма, во многих из них находился белый порошок», — гласит публикация портала.

Из-за этих писем пришлось эвакуировать Конгресс, работа избирательных органов была парализована за несколько недель до выборов в Палату представителей США, которые стартуют 3 ноября 2026 года. Как отметили авторы статьи, эту ситуацию расценивают как акт политического запугивания.

Расследованием занимается ФБР и Служба почтовых инспекторов США.

Досрочное голосование на выборах в Конгресс США продолжается уже несколько недель. Как ожидается, в общей сложности проголосуют свыше 100 миллионов граждан. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести смертную казнь для наркоторговцев, работорговцев, и убийц полицейских, если Республиканская партия победит.

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