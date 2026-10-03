Трамп пообещал казнить наркодилеров, работорговцев и убийц полицейских

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести высшую меру наказания для наркоторговцев, работорговцев, и убийц полицейских, если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Алабама.

«Мы введем смертную казнь для крупных наркодилеров, торговцев людьми и для любого, кто убьет полицейского», — сказал Трамп.

Тема смертной казни сейчас на повестке американских СМИ — ранее 30 сентября в Теннесси состоялась неудачная попытка экзекуции над приговоренной к смерти женщиной Кристой Гейл Пайк. Смертельный приговор ей вынесли еще в 1995 году за жестокое убийство сокурсницы.

После того, как палачи ввели первую дозу препарата, осужденная осталась в сознании, жалуясь, что с у нее «что-то не так с рукой». Затем женщине ввели повторную дозу, но она выжила и стала мучительно хрипеть. Неудачная казнь и страдания преступницы вновь актуализировали вопрос гуманности высшей меры наказания.

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