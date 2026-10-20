ВС РФ поразили контейнеровоз с грузами для ВСУ

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 47 0

Судно направлялось в Одессу для обеспечения армии противника.

Минобороны РФ сообщило о поражении контейнеровоза для ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/MOD Russia

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Российские военнослужащие поразили морское судно типа «контейнеровоз», которое доставляло в порт Одесса грузы для Вооруженных сил Украины. Об этом 20 октября сообщили в Минобороны РФ.

«На переходе морем поражено морское судно типа «контейнеровоз», доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру «Эпицентр-К» в населенном пункте Дубно Ровненской области. Как уточнили в военном ведомстве, на территории центра располагался складской комплекс, который использовался в интересах ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об остановке сталелитейного производства на Украине и прекращении работы основных черноморских портов. По его словам, российские войска наносят удары по стратегическим портам, мостам, дата-центрам, энергетическим объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

Также российские военные сорвали две попытки киевских боевиков деблокировать свои подразделения в районе Доброполья Донецкой Народной Республики (ДНР). В сводке министерства сказано, что штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города.

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