Квест «Найди место»: в Санкт-Петербурге разворачиваются войны за парковку

В России собираются навести порядок на парковках во дворах жилых домов. Эта проблема особенно остро стоит в мегаполисах, где за место разворачиваются настоящие соседские войны. Многие автовладельцы готовы потратиться и купить место в паркинге. Но и тут тоже есть проблема. Такие помещения массово сдают в аренду под магазины, автомастерские, мойки и пункты выдачи.

Конфликт жильцов и бизнеса начали решать в Петербурге. Как именно — узнал корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Жители квартала новостроек на Муринской дороге каждое утро и вечер против своей воли участвуют в квесте «Найди место». Их на парковке у дома меньше, чем нужно водителям, а обещанные застройщиком паркинги есть, но их будто и нет. В одном обосновался сетевой супермаркет и службы доставки, а другой приобрел инвестор, который предлагает выкупить машиноместа за 70 миллионов.

«При покупке квартир нам всем было обещано, что будет два паркинга — вот этот и дальше который. Но когда мы сюда заехали, паркинги так и не открылись. Вот один уже переоборудован под «Самокат», «Озон», — сказала житель дома 11 корпус 3 по Муринской дороге Эльза Нешумова.

Даже те, кто успел выкупить машиноместо, терпят неудобства: грузовики, которые привозят товары в магазины, постоянно перекрывают въезд и выезд из паркинга.

«Они загружали полностью проезд. Приезжало несколько машин одновременно», — сказал житель дома 2 по улице Дыбенко Глеб Шаповалов.

При этом градостроительные требования обязывают застройщиков обеспечить парковками жителей квартир исходя из расчета: одно машино-место на 80 квадратных метров. Как правило, выполнить эту задачу стараются с наименьшими потерями в выгоде.

«По моей практике, абсолютно точно практически ни в одном проекте цена реализации паркинга не закрывает себестоимости, нередко, может быть, и в два раза ниже, чем себестоимость строительства парковочного места», — сказал генеральный директор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов.

Когда предложение не рождает спрос, собственник паркинга начинает искать другие способы реализовать недвижимость. Поэтому на местах для машин появляются курьерские службы, магазины и офисы. В правительстве города решили, что такое несоответствие предназначения и приспособления паркингов нужно исправлять. Начать решили с простого — с вывесок. Чтобы сообщить клиенту о магазине или офисе в паркинге, наружную рекламу на фасаде нужно согласовать. И это будет непросто.

«Мы видим, что у Петербурга есть достаточно успешный опыт работы в этом направлении. Та же транспортная история, вот сейчас там самокаты, доставки и прочее другое. Санкт-Петербург в этом плане является лидером в России, на мой взгляд, по диалогу с бизнесом и с обществом», — сказал руководитель объединения «Урбанистический форум», дизайнер городской среды Дмитрий Кудинов.

Первый шаг по сохранению машино-мест в паркингах сделан. Контролировать появление на них неправильных вывесок начнут с 1 марта.

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