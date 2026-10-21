Сложная диагностика: от чего умер актер «Метода» Толдыков

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 90 0

Это заболевание в первую очередь грозит курильщикам: актер курил с десяти лет.

Актер Дальнобойщиков Толдыков умер — от какого вида рака

Фото: Кадр из сериала «Инкассаторы», реж.: Юрий Быков, 2012г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер «Дальнобойщиков» Толдыков умер от рака полости рта

Актер Владислав Толдыков умер от рака полости рта. Онколог Евгений Черемушкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему такой вид опухоли находят слишком поздно.

Толдыков скончался на 66-м году жизни. Причиной смерти стал рак полости рта, который обнаружили только в августе 2026 года, когда болезнь уже находилась в четвертой стадии.

«Рак слизистой сложен в диагностике. <…> С одной стороны, симптомы всегда заметны, но с другой — трудно отличить хронический или острый воспалительный процесс от начинающейся опухоли», — объяснил Черемушкин.

По словам онколога, течение болезни может быть вялым, и на нее не обращают внимания, пока не появляются серьезные проблемы.

«Если говорить о четвертой стадии, то это уже уход в системные фильтры, в легкие, печень, то есть это уже большое распространение. Прогноз всегда не очень хороший», — уточнил Черемушкин.

Близкие Толдыкова рассказали, что он курил с десяти лет. Черемушкин отметил, что прежде всего этот вид рака угрожает курильщикам.

Онколог уточнил, что рак ротовой полости может развиться и в достаточно молодом возрасте, но чаще всего грозит людям старше 40 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что радиожурналист Сергей Тутов, известный под псевдонимом Мартин Ландерс, скончался на 66-м году жизни. Именно он является автором первой в СССР радиопередачи, посвященной электронной музыке, — «Мандариновая волна». Причины и обстоятельства не разглашаются. Церемония прощания с Тутовым состоится в Москве в пятницу, 23 октября, в 10:30.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
82.89
0.04 93.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:15
Лера Кудрявцева взорвалась из-за сообщений «Привет» и «Как дела?»
14:10
Дым и сгоревшие авто: кадры последствий ночной атаки на Луганск
14:05
Ягода для здоровья: как клюква помогает при цистите
13:51
«Элементы всеобъемлющей мирной рамки»: с чем Уиткофф приехал в Санкт-Петербург
13:40
«Все остальное второстепенно»: какое правило Людмилы Гурченко переняла Зара
13:30
НАБУ проводит обыски у главы Нацбанка Украины Пышного

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
От Архангельска до Алтая: Газманов рассказал о поисках забытых песен
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео