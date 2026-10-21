Должна быть химия: почему Заре непросто выбрать партнера для дуэта

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 21 0

Творческий процесс для певицы — это настоящая магия, которая делает ее счастливой.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Зара отметила, что у нее с партнером по дуэту должна быть химия

Выбрать партнера для исполнения песни дуэтом непросто. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Зара на финальном концерте Движения Газманов-Родники «Родники. Истоки».

«Невозможно выбрать себе партнера. Должна произойти химия. Когда все для какой-то галочки вместе взаимодействуют, ничего не получается», — заметила певица.

Она уточнила, что не менее важным аспектом является и сама композиция. Нужно, чтобы она подходила певцам, чтобы они были в ее исполнении органичны.

Артистка отметила, что у нее были разные дуэты, в том числе и с участниками движения «Родники». Однако в проектах с народной и этнической музыкой необходимо учитывать национальные особенности выбранной песни.

Зара предположила, что в ее репертуаре вряд ли появится что-то не близкое ей по культуре. А органично связать, например, восточную и славянскую народную музыку очень сложно.

«Творческий процесс — это магия. И когда все складывается, — это катарсис. Ты чувствуешь себя реально счастливой», — заявила исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зару не пугает возраст. Все потому, что она чувствует себя реализованной и как женщина, и как артистка.

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