НАБУ проводит обыски у главы Нацбанка Украины Пышного

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Руководитель давно опасался антикоррупционного бюро.

НАБУ проводит обыски у главы Нацбанка Украины

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Национальное антикоррупционное бюро Украины приступило к обыскам у Андрея Пышного, возглавляющего Национальный банк страны. Об этом проинформировало украинское издание «Страна.ua».

«НАБУ с утра проводит следственные действия у главы НБУ Пышного», — говорится в Telegram-канале издания.

Ранее один из источников издания сообщал, что Пышный опасался НАБУ. Уточнялось, что он тревожился из-за возможных последствий своих связей с Андреем Ермаком, бывшим руководителем офиса президента Украины.

За три дня до этого председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов предрек Зеленскому новый крупнейший международный коррупционный скандал. Поводом, по его мнению, может стать присвоение средств, выделенных Киеву как военная помощь. Константинов подчеркнул, что готов даже подсказать американской стороне, где именно глава киевского режима прячет американские деньги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Одессе произошло нападение на здание территориального центра комплектования. Поводом для произошедшего стала принудительная мобилизация лидера местной общины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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