Есть свой уникальный код: Газманов сравнил отечественную и западную музыку

Газманов: у нас есть своя музыкальная культура, незаимствованная с Запада

У России есть свой уникальный, незамыленный музыкальный код. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказал народный артист РФ Олег Газманов на финальном концерте Движения Газманов-Родники «Родники. Истоки».

Для этого проекта участники движения объехали всю страну, чтобы найти и показать россиянам народную музыку из разных регионов.

«Маленькие села, небольшие поселения и там живет вот этот музыкальный национальный код, который сейчас, я считаю, очень нужен. Потому что, если его потерять, тогда из чего мы будем лепить все это?» — вопрошал исполнитель.

Он добавил, что современные технологии вроде искусственного интеллекта незаметно проникли и в музыкальную сферу. Однако они не способны создать что-то сопоставимое с народным творчеством.

«Все это западное ИИ из западных же стандартов делает, какие-то замыленные песни, которые нисколько не помогают жить», — отметил Газманов.

Одна из задач движения «Родники» — сделать так, чтобы Россия продолжала жить и творить, взяв за основу то, что создали наши предки, уточнил исполнитель. Потому что именно это является нашим национальным кодом. А он помогает молодому поколению не потерять истоки. Артист подчеркнул, что люди, проживающие на территории России, самодостаточные и талантливые.

«Это наша культура, а не заимствованная. Потому что-то, что мы компилируем с Запада, всегда будет слабее того, что делают они. Понимаете, я никогда не спою так, как пел Майкл Джексон. Но и он ведь никогда бы не спел „Эскадрон“ так, как я», — отметил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для проекта «Родники» музыкальные эксперты проехали тысячи километров по России. Все для того, чтобы найти авторов и исполнителей старинных народных песен, доселе почти не звучавших для широкой публики.

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