От Архангельска до Алтая: Газманов рассказал о поисках забытых песен

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 810 0

Артист объяснил, зачем старинные народные произведения, собранные по всей стране, нужны современной России.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Проект Олега Газманова собрал народные песни со всей России

Музыкальные эксперты «Движения Газманов-Родники» проехали тысячи километров по России, чтобы найти авторов и исполнителей старинных народных песен, доселе почти не звучавших для широкой публики. Об этом рассказал основатель движения, народный артист РФ Олег Газманов на финальном концерте «Родники. Истоки». Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

«Наши музыкальные эксперты проехали тысячи километров по России от Архангельска до Алтая. Выслушали тысячи терабайт музыки, это старинная фолк-музыка», — рассказал Газманов.

Эксперты движения собрали самые яркие образчики народного творчества, чтобы дать им новую жизнь. Эти песни сочиняли наши предки, не профессиональные артисты, а люди, которые просто любят петь.

«Они пели и поют те песни, которые сочинили их родители, деды и прадеды <…> Как и те песни, которые были созданы в период Великой Отечественной войны, они несут огромную энергию, они нам всем нужны. Они подчеркивают нашу идентичность, это наш национальный код», — заявил Газманов.

Ранее летом 2026 года в Томске состоялся финал третьего сезона всероссийского детского конкурса Олега Газманова «Родники.дети».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
82.89
0.04 93.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:40
Путин отметил вклад Мелании Трамп в решении гуманитарных вопросов по Украине
12:33
Артем Чекалин утверждает, что Лерчек «практически не встает»
12:31
Путин сообщил о снижении мировых цен на дизель на 5–6%
12:27
Уиткофф от имени Трампа поблагодарил Путина за решение по «дизельной сделке»
12:23
Владимир Путин проводит встречу со спецпосланником Трампа
12:21
Солист группы «Комната культуры» Женя Трофимов впервые стал отцом

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург
Любимый сериал вместо тишины: почему перед телевизором легче заснуть
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео