Путин начал встречу с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 49 0

Президент России поинтересовался результатами переговоров в Норвегии.

Путин встретился с Уиткоффом в Петербурге — видео

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

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Спецпредставитель прибыл в Северную столицу. Помощник российского лидера Юрий Ушаков пояснил, что встреча носит плановый характер и была согласована за несколько дней.

В переговорах также примет участие спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Спецпосланник США Джаред Кушнер может присоединиться к переговорам онлайн.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге пройдут обсуждения путей урегулирования украинского конфликта. В рамках встреч со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом делегация представит новый план, который накануне рассматривали в Норвегии.

Подробности пока не раскрываются, однако известно, что речь идет о неких гарантиях безопасности для Киева. Одновременно Дональд Трамп выдвигает Зеленскому новый ультиматум. 

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