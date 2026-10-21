Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине
Заявление прозвучало на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил на переговорах со специальным посланником главой Белого дома Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
«Хочу поблагодарить вас и президента Трампа за внимание к проблемам урегулирования кризиса. Знаю, что президент Трамп уделяет этому особое внимание прежде всего в гуманитарных соображениях»,— высказался глава государства.
Путин также отметил, что в ходе последнего телефонного разговора Трамп подчеркивал необходимость завершения конфликта на Украине, чтобы прекратить гибель людей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф направился в Санкт-Петербург после переговоров в Осло с Владимиром Зеленским, главой киевского режима.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
51%
Нашли ошибку?