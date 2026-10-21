Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине

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Дарья Белова
Дарья Белова Срочная новость 417 0

Заявление прозвучало на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил на переговорах со специальным посланником главой Белого дома Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

«Хочу поблагодарить вас и президента Трампа за внимание к проблемам урегулирования кризиса. Знаю, что президент Трамп уделяет этому особое внимание прежде всего в гуманитарных соображениях»,— высказался глава государства.

Путин также отметил, что в ходе последнего телефонного разговора Трамп подчеркивал необходимость завершения конфликта на Украине, чтобы прекратить гибель людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф направился в Санкт-Петербург после переговоров в Осло с Владимиром Зеленским, главой киевского режима.

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