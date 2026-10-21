Владимир Путин проводит встречу со спецпосланником Трампа

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В Константиновском дворце Санкт-Петербурга начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Спецпосланник прибыл в Северную столицу из Осло, где у него прошла встреча с Владимиром Зеленским. В аэропорту Пулково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Юрий Ушаков, помощник российского лидера, подтвердил, что главной темой переговоров, которые были запланированы несколько дней назад, станет урегулирование ситуации на Украине.

Как сообщил премьер-министр НорвегииГар Стере, Стивена Уиткоффа после встречи с российским президентом ждут в Осло с обратной связью.