Путин сообщил о снижении мировых цен на дизель на 5–6%

Президент России Владимир Путин сообщил, что после принятия решения по дизельному топливу цены на мировых рынках снизились на 5–6%. Об этом глава государства заявил в ходе переговоров со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Российский лидер также отметил, что Россия располагает возможностями для увеличения поставок удобрений в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к вопросу украинского урегулирования. Российский лидер также отметил, что во время последнего телефонного разговора глава Белого дома подчеркивал необходимость завершения конфликта для прекращения человеческих потерь.

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