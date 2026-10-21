Путин сообщил о снижении мировых цен на дизель на 5–6%

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Дарья Белова
Дарья Белова Срочная новость 32 0

Президент России также заявил о возможности увеличить поставки удобрений на американский рынок.

Путин сообщил о падении цен на дизель — видео

Фото: Reuters/Mahmoud Hassano

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Президент России Владимир Путин сообщил, что после принятия решения по дизельному топливу цены на мировых рынках снизились на 5–6%. Об этом глава государства заявил в ходе переговоров со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Российский лидер также отметил, что Россия располагает возможностями для увеличения поставок удобрений в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к вопросу украинского урегулирования. Российский лидер также отметил, что во время последнего телефонного разговора глава Белого дома подчеркивал необходимость завершения конфликта для прекращения человеческих потерь.

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