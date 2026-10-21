«Начнут терять страх»: почему лисы могут стать городскими обитателями

Лисы могут стать привычными городскими обитателями

Лисы имеют шанс сделаться привычными обитателями российских городов, при этом люди будут замечать их редко. Об этом Life.ru рассказал зоолог, кандидат биологических наук и специалист по крупным хищникам Михаил Кречмар.

«Лиса не станет таким же обычным жителем российского города, как голубь или ворона, а вот таким, как крыса, которых тоже видишь далеко не каждый день, но которых полно, вполне станет», — считает специалист.

Он отметил, что для этих хищников жизнь в городской застройке давно привычна: они встречались в населенных пунктах еще в СССР. Пропитание они находят в отходах, а также охотятся на грызунов, голубей и других птиц. Из-за преимущественно сумеречной и ночной активности, на глаза людям они попадаются сравнительно редко.

«Вот я рядом со своим домом совершенно точно знаю место, где живет как минимум две семьи лис, а я живу в Москве внутри МКАД», — приводит его слова издание.

При этом зоолог не ждет, что хищники избавят города от крыс. Более значимым следствием большого числа лис специалист назвал риск распространения бешенства и других инфекций, которые передаются от животных человеку.

Постепенно городские лисы могут стать терпимее к людям. Однако полного исчезновения осторожности Кречмар не прогнозирует: животных по-прежнему пугают автомобили, преследуют собаки, да и сами горожане не всегда настроены дружелюбно.

«По повадкам — они потихонечку начнут терять страх перед людьми, но не очень сильно», — пояснил зоолог.

Быстрого биологического обособления городской лисы от лесной собеседник Life.ru тоже не ожидает. По его оценке, даже если в городе поколениями будут выживать самые смелые животные, существенные изменения потребуют тысячелетий.

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