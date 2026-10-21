«Двойные стандарты»: бывший избранник Бородиной потребовал вырезать из интервью слова о нем

|
Дарья Белова
Дарья Белова 43 0

Слова бывшей участницы «Дома-2», по мнению Михаила Терехина, задели его репутацию.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; Instagram*/advokat_terekhin; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший избранник Бородиной потребовал вырезать из интервью слова о нем

Бывший избранник Ксении Бородиной и адвокат Михаил Терехин обратился к телеведущей с требованием вырезать из интервью с бывшей участницей «Дома-2» Кристиной Дерябиной фрагмент, в котором, по его мнению, задели его репутацию. Свое видеообращение он опубликовал в социальных сетях.

По словам Терехина, после интервью Дерябина признала свою неправоту и публично попросила у него прощения. Однако на канале Бородиной ничего не изменилось. Именно это и возмутило адвоката.

«Это видео до сих пор остается в сети. Ксения, я прошу тебя и твою редакторскую группу удалить отрезок видео, в котором говорится обо мне», — обратился Терехин к бывшей супруге.

Адвокат также утверждает, что Дерябина заранее просила редакцию не включать в интервью упоминания о нем. Терехин считает, что редакторы должны были проверить прозвучавшие сведения, прежде чем выпускать материал.

При этом Михаил не требует удалять интервью целиком.

«Я не прошу удалять все видео, я прошу просто вырезать этот фрагмент», — заключил адвокат.

В своем обращении Терехин напомнил Бородиной и о ее собственном конфликте с психологом Вероникой Степановой. Телеведущая судится со Степановой из-за публичных высказываний о ней и ее супруге Николае Сердюкове.

«Как мне известно, Ксения, и всем уже известно, ты тоже предъявила иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении Вероники Степановой. И то есть как у нас получается? Двойные стандарты, да? Когда в отношении тебя распространяют сведения, порочащие честь, то ты бежишь подавать иск. А когда уже ты распространяешь такие сведения, то это нормально, получается, или как?» — озадачился Терехин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы психолога Вероники Степановой, указала на несоответствия в иске Бородиной и Сердюкова.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
82.89
0.04 93.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:55
«Запрещено все»: Артем Чекалин не общается с детьми
15:43
Рок разных поколений: «Маша и Медведи» сразятся с TRITIA на МУЗ-ТВ
15:40
Расчленил и спрятал в пакетах: в Санкт-Петербурге раскрыли жестокое убийство
15:26
«Двойные стандарты»: бывший избранник Бородиной потребовал вырезать из интервью слова о нем
15:15
Поток не ослабевает: как в Крыму устраняют последствия мощного наводнения
15:00
«Путь затрудненный»: как не заразиться оспой обезьян

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
Нашли нового SHAMAN? Газманов оценил шансы молодых певцов
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео