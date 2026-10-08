«Толстая гопница» и «быдло»: Гордон об иске Бородиной к Веронике Степановой

Гордон заявила о несостыковках в иске Бородиной к Степановой

Екатерина Гордон, представляющая интересы психолога Вероники Степановой, заявила о несостыковках в иске телеведущей Ксении Бородиной и ее супруга Николая Сердюкова. Об этом юрист написала в социальных сетях.

Бородина и Сердюков ранее обратились в суд с иском к Веронике Степановой. Поводом стал опубликованный психологом ролик, в котором она обсуждала супругов в резкой форме.

По словам Гордон, истцы заявили сразу несколько требований — о защите чести и достоинства, изображения, частной жизни, товарного знака «Ксения Бородина» и авторских прав. Общая сумма требований, как утверждает юрист, составляет 7,5 миллиона рублей.

«Пара требует компенсацию за слова, которые являются оценочными суждениями, например: «толстая гопница», «базарная баба», «быдло». Их невозможно проверить на «соответствие действительности», — написала Гордон.

Отдельные вопросы, по ее словам, вызывает требование о компенсации в три миллиона рублей за нарушение авторских прав. Юрист утверждает, что само появление Бородиной в кадре телепередач не означает наличия у нее исключительных прав на соответствующие фрагменты.

Гордон также не согласилась с претензиями, связанными с товарным знаком. По ее мнению, упоминание имени в критическом видео само по себе еще не означает его использование в качестве средства индивидуализации товаров или услуг.

«Мы считаем этот иск тестом на прочность — не для Бородиной, а для свободы слова», — заявила юрист.

Она добавила, что опасается создания практики, при которой критические оценочные высказывания в адрес публичных людей могут становиться основанием для многомиллионных требований.

Ксения Бородина и Николай Сердюков ранее обратились в суд с иском к Веронике Степановой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом стал опубликованный психологом ролик, в котором она обсуждала супругов в резкой форме.

Первое заседание по делу назначено на 29 октября 2026 года в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.