Мужчина умер в частной клинике после укола в шею

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 45 0

Следователям предстоит выяснить, была ли связана смерть пациента с проведенной процедурой.

В Челябинске мужчина умер в клинике после укола в шею

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина скончался в частной клинике Челябинска после введения лекарственного препарата в область шеи. Об этом сообщило СУ СК России по Челябинской области в канале в мессенджере МАКС.

По данным следствия, 17 октября 56-летний мужчина обратился в медицинскую организацию с жалобами на боль в плече. После введения препарата его состояние резко ухудшилось. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти пациента не удалось. Мужчина умер.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе наличие причинно-следственной связи между оказанием медицинской помощи и смертью пациента. Для этого назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель шотландского Дамфриса Джеймс Ламонт едва не умер после того, как принял опасную инфекцию за геморрой. Около трех недель мужчина лечил болезненное образование самостоятельно, однако его состояние ухудшалось. После сильного отека мошонки он обратился за экстренной помощью.

В больнице у Ламонта диагностировали некротизирующий фасциит, гангрену Фурнье и сепсис. Мужчину экстренно прооперировали, а затем на четыре дня ввели в медикаментозную кому.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
82.89
0.04 93.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:55
«Запрещено все»: Артем Чекалин не общается с детьми
15:43
Рок разных поколений: «Маша и Медведи» сразятся с TRITIA на МУЗ-ТВ
15:40
Расчленил и спрятал в пакетах: в Санкт-Петербурге раскрыли жестокое убийство
15:26
«Двойные стандарты»: бывший избранник Бородиной потребовал вырезать из интервью слова о нем
15:15
Поток не ослабевает: как в Крыму устраняют последствия мощного наводнения
15:00
«Путь затрудненный»: как не заразиться оспой обезьян

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
Нашли нового SHAMAN? Газманов оценил шансы молодых певцов
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео