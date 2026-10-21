Четырехлетнего мальчика нашли мертвым в колодце в Калининградской области

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 33 0

Незадолго до пропажи ребенка оставили без присмотра.

Четырехлетний мальчик утонул в колодце: подробности

Фото: Telegram/Калининградский Следком/su_skr39

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Четырехлетний мальчик утонул в колодце в Калининградской области

Четырехлетний мальчик утонул в заброшенном колодце в поселке Соболево в Калининградской области. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в СУ СК России по Калининградской области.

Бабушка малыша обнаружила его пропажу и обратилась в полицию. По ее словам, она ненадолго оставила мальчика без присмотра во дворе. По данным ведомства, в ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили тело ребенка на поле в колодце с водой недалеко от населенного пункта.

Следователи регионального управления провели осмотр места происшествия и тела мальчика, однако признаков насильственной смерти не обнаружили. Для выяснения обстоятельств происшествия проведут судебно-медицинскую экспертизу, а также допросят свидетелей.

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