Четырехлетнего мальчика нашли мертвым в колодце в Калининградской области

Четырехлетний мальчик утонул в колодце в Калининградской области

Четырехлетний мальчик утонул в заброшенном колодце в поселке Соболево в Калининградской области. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в СУ СК России по Калининградской области.

Бабушка малыша обнаружила его пропажу и обратилась в полицию. По ее словам, она ненадолго оставила мальчика без присмотра во дворе. По данным ведомства, в ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили тело ребенка на поле в колодце с водой недалеко от населенного пункта.

Следователи регионального управления провели осмотр места происшествия и тела мальчика, однако признаков насильственной смерти не обнаружили. Для выяснения обстоятельств происшествия проведут судебно-медицинскую экспертизу, а также допросят свидетелей.

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