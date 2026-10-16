Российский школьник погиб от удара током в Египте: подробности трагедии

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 45 0

Инцидент произошел возле бассейна.

Российский школьник погиб от удара током в Египте

Фото: © Getty Images/ullstein bild / Contributor

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Российский школьник погиб от удара током во время отдыха в Египте

Российский школьник погиб от удара током во время отдыха в египетском Шарм-эль-Шейхе. Еще один ребенок получил электротравму и был госпитализирован. Об этом 5-tv.ru рассказал друг семьи погибшего мальчика Антон.

По его словам, происшествие случилось 14 октября возле бассейна одного из отелей. Подросток раскачивался на гамаке, а затем спрыгнул на траву и повредил высоковольтный кабель. Второй мальчик попытался оттащить друга, но также получил удар током.

Антон утверждает, что администрация отеля сначала отказалась вызывать полицию, а также демонтировала камеры видеонаблюдения. Кроме того, родственники, по его словам, пока не могут забрать тело погибшего ребенка: им сообщили, что необходимо подождать десять дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной встречи немецкого туриста с ядовитой коброй во время выступления змеелова на египетсом курорте Хургада. Рептилия проскользнула в штаны мужчине и укусила его за ногу. Медики провели реанимационные мероприятия на месте, но спасти 57-летнего туриста не удалось.

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