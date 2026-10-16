Российский школьник погиб от удара током в Египте: подробности трагедии

Российский школьник погиб от удара током во время отдыха в Египте

Российский школьник погиб от удара током во время отдыха в египетском Шарм-эль-Шейхе. Еще один ребенок получил электротравму и был госпитализирован. Об этом 5-tv.ru рассказал друг семьи погибшего мальчика Антон.

По его словам, происшествие случилось 14 октября возле бассейна одного из отелей. Подросток раскачивался на гамаке, а затем спрыгнул на траву и повредил высоковольтный кабель. Второй мальчик попытался оттащить друга, но также получил удар током.

Антон утверждает, что администрация отеля сначала отказалась вызывать полицию, а также демонтировала камеры видеонаблюдения. Кроме того, родственники, по его словам, пока не могут забрать тело погибшего ребенка: им сообщили, что необходимо подождать десять дней.

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