«У тебя есть два месяца»: на что пошла Овсиенко ради карьеры в «Мираже»

Татьяна Овсиенко ради «Миража» согласилась срочно похудеть и стать блондинкой

Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко рассказала, как ради карьеры в группе «Мираж» ей пришлось срочно менять внешность. Как написали в 7Дней.ru, в преддверии 60-летия певица также поделилась подробностями личной жизни, призналась в любви к калорийным перекусам и объяснила, почему не собирается прибегать к пластической хирургии.

Юбилей артистка отметит 22 октября. Сегодня она сохраняет стройность, хотя, по собственному признанию, всегда была склонна к полноте. В детстве родители приобщили ее к спорту. Овсиенко занималась плаванием, фигурным катанием и гимнастикой. Но даже физическая активность не избавила ее от переживаний по поводу фигуры.

«Я очень склонна к полноте. Когда приехала в Москву, я весила 56 килограммов. Я была такая пышечка», — вспомнила певица.

Решающий момент наступил, когда ей предложили стать солисткой «Миража». На подготовку отвели всего два-три месяца. За это время Овсиенко должна была похудеть и перекраситься в блондинку.

«Мне сказали, что Наташа уходит, и у тебя два месяца или три, чтобы похудеть, покраситься в блондинку, выйти и стать солисткой группы „Мираж“. А „Мираж“ звучал тогда, по-моему, отовсюду. Наверное, просто перехотелось кушать тогда», — рассказала артистка.

Однако от любимой еды Овсиенко не отказалась. Она призналась, что иногда ночью позволяет себе бутерброды с маслом и докторской колбасой, запивая их томатным соком. Причем одной порцией дело может не ограничиться — певица способна съесть сразу три бутерброда.

При этом артистка подчеркнула, что не прибегала к пластическим операциям. По ее словам, она с уважением относится к своему возрасту и не считает хирургическое вмешательство обязательным условием сохранения привлекательности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Овсиенко поделилась тремя главными секретами поддержания красоты и привлекательности.

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