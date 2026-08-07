Не только ботокс: Татьяна Овсиенко назвала три правила для сохранения красоты

Татьяна Овсиенко назвала хороший сон и спорт своими секретами красоты

Полноценный сон, спорт и любовь к себе помогают заслуженной артистке РФ Татьяне Овсиенко сохранять красоту и хорошо выглядеть. При этом певица призвала женщин не спешить радикально менять внешность и призналась, что сама прибегала к ботоксу.

«Сон — это не только у женщины, это и у мужчины то же самое. Когда сон, человек становится бодрым, здоровым», — рассказала Овсиенко в шоу продюсера Артема Сорокина.

По словам исполнительницы, полноценный отдых позволяет организму самостоятельно восстанавливать силы. Выспавшемуся человеку не приходится искать дополнительные способы взбодриться или, наоборот, прибегать к успокоительным средствам.

Еще одним важным правилом Овсиенко назвала бережное отношение к собственной внешности. Особенно этот совет певица адресовала женщинам, которые переживают из-за возрастных изменений. По ее мнению, прежде чем решаться на серьезные вмешательства, стоит научиться принимать себя и не пытаться любой ценой остановить естественное взросление.

«Уважайте сами себя, любите сами себя в любом возрасте», — посоветовала артистка.

Овсиенко считает, что взрослеть и становиться мудрее нужно в гармонии со своим телом, лицом и внутренним состоянием. При этом полностью отрицать косметологические процедуры певица не стала и с улыбкой упомянула ботокс.

Не менее важное место в жизни артистки занимает физическая активность. Спорт сопровождает Овсиенко с раннего детства. В четыре года родители отдали будущую певицу на фигурное катание, которым она занималась шесть лет — до десяти лет. Позже в ее жизни появилась музыкальная школа.

«Спорт? Конечно. С самого детства. Я занималась шесть лет фигурным катанием с четырех лет», — поделилась Овсиенко.

Сейчас артистка признается, что стала по-другому воспринимать и собственную внешность. Комплименты в свой адрес она, по собственному признанию, слышала не так часто, однако после перемен в личной жизни решила больше не прятаться и снова начала появляться на публике.

Путь Овсиенко к большой сцене при этом начался совсем не как история будущей звезды. В группу «Мираж» она пришла костюмером, а солисткой стала после ухода Натальи Ветлицкой. Поначалу девушку выпускали на сцену под фонограмму, однако позднее создатели коллектива обратили внимание на ее вокальные способности.

Именно в тот период Овсиенко пришлось столкнуться и с жесткой критикой собственной внешности. По воспоминаниям певицы, Андрей Литягин и Владимир Букреев обсуждали ее фигуру и называли артистку «толстой, как корова». Услышанное настолько задело исполнительницу, что на фоне переживаний у нее практически пропал аппетит и она резко похудела.

Работа в «Мираже» была крайне напряженной: в отдельные дни коллектив мог давать до семи концертов. Овсиенко провела в группе около двух лет, после чего начала самостоятельную карьеру.

Уход артистки из проекта оказался непростым. На Новый год она отправилась к родителям в Киев и неожиданно узнала из телевизионной передачи, что у «Миража» появилась новая солистка. Заранее о переменах певицу, по ее словам, никто не предупредил. После этого Овсиенко решила не возвращаться в коллектив в прежнем качестве.

Позднее между артисткой и руководством группы произошел серьезный конфликт. Как рассказывала Овсиенко, один из разговоров проходил в «Лужниках» в присутствии представителей криминальной среды. В итоге певица окончательно покинула «Мираж» и продолжила выступать самостоятельно.

Споры вокруг наследия знаменитого коллектива не прекратились и спустя годы. В частности, предметом судебных разбирательств становились права на песни «Миража»: очередной конфликт на этой почве возник между бывшей солисткой Маргаритой Суханкиной и Андреем Литягиным.

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