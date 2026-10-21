Рок разных поколений: «Маша и Медведи» сразятся с TRITIA на МУЗ-ТВ

Рок-битва «Маши и Медведей» и TRITIA прошла на МУЗ-ТВ

Легенды рока разных поколений встретятся на шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ уже в эту субботу, 24 октября, в 17:00. Культовая группа «Маша и Медведи» посоревнуется с новой волной рока в лице TRITIA.

Еще до того, как началась битва поколений, музыканты выразили симпатию друг к другу.

Мария Макарова, солистка «Маши и Медведей», назвала молодых исполнителей классными.

«Группа TRITIA — классные молодые ребята! Мне вообще очень нравится, когда молодежь творческая и стремительно развивается, что-то придумывает. Как это может не нравиться? Это очень круто!», — рассказала она.

В свою очередь, Вячеслав Мартюшов, лидер группы TRITIA, вспомнил, как в детстве смотрел клипы «Маши и Медведей».

«Группа „Маша и Медведи“ — легендарная! Мы все знаем их песни. Конечно, я помню, как в детстве увидел их клип по телевизору. Это было довольно альтернативно и вызывающе. Это была песня „Любочка“. На меня это тогда произвело впечатление!», — отметил он.

Раунд «Песня о любви» получился самым трогательным: TRITIA спела «Старый город» о знакомых улицах и памяти о прошлой любви, а «Маша и Медведи» — «Любви» с пожеланием искреннего чувства всем: «любовь не выбирает, любовь всех нас спасет».

«„Маша и Медведи“ — это то, что заставляет мою кровь двигаться!», — так прокомментировала выступление певица Ева Власова.

Остались довольны не все члены жюри.

«Когда я слушаю, как молодой человек поет медленную песню, мне не хватает мышц в вашем вокале. Все-таки маскулинности в мужском голосе должно быть хотя бы пятьдесят процентов», — оценил выступление TRITIA композитор Александр Шоуа.

В рамках экспериментального раунда «Кавер на оппонента» «Маша и Медведи» исполнили «Города» TRITIA, сохранив свою узнаваемую подачу. TRITIA, в свою очередь, взялась за «Без тебя» «Маши и Медведей» и переосмыслила классическую версию.

«Как важно и здорово, когда артисты могут по-своему исполнить, как будто эта песня была написана вами. Это очень круто — и то, и другое», — отметил певец Денис Клявер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что AY YOLA и «Город 312» поменялись хитами на «Битве поколений» на МУЗ-ТВ. Кавер на «Останусь» исполнители одобрили, а певица Юлия Савичева раскритиковала.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.