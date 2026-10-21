Минтранс предложил изменить порядок эвакуации автомобилей

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Дарья Белова
Дарья Белова 18 0

Автомобилистам могут дать шанс узнать о перемещении машины до того, как ее увезут на штрафстоянку.

Эвакуацию автомобилей в России хотят изменить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Минтранс предложил уведомлять водителей до эвакуации машины

Минтранс России предложил изменить порядок эвакуации автомобилей и обязать уведомлять владельцев перед отправкой транспорта на штрафстоянку. О подготовке соответствующего законопроекта сообщил глава ведомства Андрей Никитин на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.

Сейчас водитель может обнаружить, что машины нет на привычном месте, и только потом выяснить, куда ее увезли. Новая инициатива призвана изменить этот порядок. Согласно предложению министерства, эвакуацию будут проводить после отправки собственнику цифрового уведомления.

Для этого Минтранс планирует создать единую цифровую систему, которая позволит передавать сведения об эвакуированных автомобилях и оперативно информировать их владельцев. По замыслу ведомства, такой механизм сделает процедуру понятнее для граждан.

В августе депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об обязательном предупреждении водителей через портал «Госуслуги». Авторы инициативы предложили отправлять уведомление за 15 минут до перемещения автомобиля на штрафстоянку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как освободить парковочное место от чужого автомобиля, который годами остается без движения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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