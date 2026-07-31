Автохлам во дворе: как убрать чужую машину, которая годами занимает парковку

Юрист Сергей Сергеев: в законодательстве не существует понятия автохлам

Нехватка парковочных мест во дворах часто становится причиной конфликтов между соседями. Особенно остро ситуация воспринимается, когда одно место месяцами или даже годами занимает автомобиль, который выглядит заброшенным: покрыт пылью, не используется, имеет повреждения или стоит без движения.

Однако с точки зрения закона не каждая старая машина является автохламом. Если у автомобиля есть собственник, просто убрать его со двора нельзя даже в том случае, если он давно не выезжал на дорогу. Автоюрист Сергей Сергеев в беседе с 5-tv.ru объяснил, в каких случаях с такой машиной можно что-то сделать и почему некоторые подобные ситуации остаются вопросом добрососедских отношений.

Почему старую машину нельзя просто так убрать со двора

Первое, что важно понимать: отдельного юридического понятия «автохлам» в российском законодательстве нет. Сам факт того, что автомобиль долго стоит без движения, еще не означает, что он нарушает правила.

«Никакого запрета или какой-то специальной статьи, которая определяет такое понятие, как автохлам, не существует», — объясняет Сергей Сергеев.

По словам юриста, ключевой вопрос заключается не в возрасте автомобиля и не в его внешнем виде, а в наличии собственника. Если у машины есть владелец, который может подтвердить право собственности, она остается его имуществом.

Даже если автомобиль годами стоит во дворе и занимает парковочное место, само по себе это не является достаточным основанием для его эвакуации.

Что делать, если сосед оставил во дворе несколько старых машин

Отдельная проблема — ситуации, когда один человек занимает несколько парковочных мест автомобилями, которые не используются годами. Например, сосед покупает старые машины для ремонта, но они месяцами или даже годами стоят во дворе.

С бытовой точки зрения такая ситуация вызывает недовольство других жильцов. Однако юридически доказать нарушение бывает сложно.

«Если есть хозяин и он что-то с этими объектами делает, то это как бы одна история. Нельзя просто сказать: вот это хлам, а это не хлам», — отмечает Сергей Сергеев.

Проблема заключается в том, что невозможно только по внешнему виду определить статус автомобиля. Человек может иметь несколько машин в собственности — например, для разных членов семьи, коллекции или ремонта. Закон не запрещает владеть несколькими транспортными средствами.

При этом если автомобили фактически превращают двор в место хранения неисправной техники, жители могут обратиться в управляющую организацию или администрацию района, чтобы зафиксировать проблему и получить официальную оценку ситуации.

Можно ли заставить владельца убрать автомобиль

Если собственник найден и он отказывается убирать машину, ссылаясь на то, что это его имущество, ситуация становится сложнее.

Право собственности позволяет человеку владеть, пользоваться и распоряжаться своей вещью. Поэтому сам по себе аргумент «машина занимает место» не всегда является основанием для принудительного удаления автомобиля.

По словам Сергея Сергеева, вмешательство возможно прежде всего в тех случаях, когда автомобиль перестал быть транспортным средством и фактически превратился в бесхозный объект.

Например, если машина полностью разрушена, длительное время находится в заброшенном состоянии и невозможно установить владельца, могут запускаться специальные процедуры по ее признанию бесхозной.

Но если у автомобиля есть собственник и он не нарушает конкретные нормы, заставить его продать машину или убрать ее только из-за недовольства соседей практически невозможно.

Что делать, если владелец автомобиля умер

Отдельная ситуация, когда хозяин машины умер, а транспорт продолжает стоять во дворе.

В таком случае вопрос решается через установление статуса имущества. Если собственник неизвестен или никто не заявляет свои права на автомобиль, может быть проведена процедура признания имущества бесхозным.

Как объясняет Сергей Сергеев, обычно сначала устанавливается факт отсутствия владельца, затем предпринимаются попытки найти собственника или возможных наследников. Только после прохождения необходимых процедур автомобиль может быть вывезен.

Порядок действий может отличаться в зависимости от региона, поэтому жителям стоит обращаться в администрацию муниципального образования или другие уполномоченные органы.

Куда обращаться, если во дворе стоит заброшенная машина

Если автомобиль длительное время занимает место и имеет признаки заброшенного, жители могут начать с обращения в управляющую организацию или районную администрацию.

Для обращения полезно подготовить:

фотографии автомобиля;

информацию о месте его расположения;

описание состояния машины;

сведения о том, сколько времени она находится без движения.

Если проблема касается нескольких жильцов, коллективное обращение обычно позволяет быстрее обратить внимание на ситуацию.

При этом важно понимать: задача органов — не просто убрать любую старую машину, а установить, есть ли законные основания для таких действий.

Почему закон не может запретить хранить машины во дворе

На первый взгляд может показаться, что достаточно принять правило: если автомобиль стоит без движения определенное количество времени, его нужно убрать. Однако на практике такая норма создала бы множество спорных ситуаций.

Как определить, действительно ли машина заброшена? Может ли владелец ремонтировать ее несколько лет? Как отличить автомобиль, который готовится к восстановлению, от бесхозного?

Именно поэтому законодательство не устанавливает простой срок, после которого любую машину можно эвакуировать.

Автохлам во дворе — это не всегда юридическая проблема

Старая машина, которая годами занимает парковочное место, действительно может создавать неудобства для жителей дома. Однако закон рассматривает такой автомобиль прежде всего как имущество.

Если у машины есть владелец, убрать ее только потому, что она кажется ненужной, нельзя. Возможности для вмешательства появляются, когда автомобиль фактически становится бесхозным объектом или нарушает конкретные требования.

Поэтому решение подобных конфликтов начинается не с эвакуации, а с установления статуса автомобиля и обращения в официальные органы, которые могут оценить ситуацию с правовой точки зрения.

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