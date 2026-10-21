Адвокат Титов: вернуть деньги за подарки бывшим без доказательств не получится

В период романтических отношений люди редко задумываются о том, что после разрыва могут возникнуть споры из-за мелких трат и подарков. Однако, когда теплые чувства сменяет обида, бывшие партнеры могут потребовать возврата не только дорогостоящих предметов, но и денег, потраченных на воду, конфеты или даже бутылку воды, предоставив подробный список с указанием дат и стоимости каждой вещи. В беседе с 5-tv.ru адвокат по семейным делам Илья Титов рассказал, можно ли потребовать компенсацию через суд, объявив прежние подарки займом или временно переданным имуществом.

По словам специалиста, обычно подаренные вещи переходят в личную собственность получателя. Сам факт расставания не дает права требовать их обратно. Если же человек утверждает, что передавал имущество лишь во временное пользование, ему придется доказать это в суде.

«Во-вторых, это вопрос доказывания. Необходимо в суде будет доказать, что это имущество передавалось именно в пользование. Тогда необходимо будет установить, на какой срок имущество передавалось в пользование, с какой целью, когда должен был человек вернуть это все и так далее. И мне кажется, что с этим возникнут очень большие сложности, особенно в части конфет, например», — объяснил Титов.

По словам адвоката, у экс-партнера остается возможность защититься, в этом могут помочь сохраненные переписки, свидетели или публикации в социальных сетях. Например, фотография с подписью о полученном презенте может помочь в деле. При этом доказывать, что имущество передавалось на время, должен тот, кто заявляет такое требование.

В отдельную категорию входят денежные переводы, которые часто осуществляются без уточнения цели платежа. Если впоследствии отправитель утверждает, что передавал деньги в долг и теперь желает их вернуть, ему все равно потребуется доказать факт займа.

«Если человек говорит: „Я передал это в долг, этот долг мне должны вернуть“, то он должен именно это и доказать. И если в назначении платежа не указано, что это пер-переданные деньги в долг, то человек может столкнуться со сложностями в доказывании этого в суде, и тогда ему в иске откажут. Будет принята позиция противоположной стороны о том, что это дарение», — рассказал адвокат.

Титов заявил, что подарки не могут быть признаны долгом задним числом только на основании изменения отношений. Суд потребует доказательств того, что стороны с самого начала договорились о возврате вещей или денег.

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