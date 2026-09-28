Ничего не связывает? Кто обязан платить кредит после развода

Юрист Битуева: после развода второй партнер не становится должником по кредиту

Кредит, оформленный на одного супруга в браке, по общему правилу обязан погашать именно он. Об этом Газета.ру рассказала Марьяна Битуева, сооснователь и руководитель юридического отдела компании.

Второй партнер не становится должником автоматически — ни в браке, ни после развода. Оформление займа в брачный период само по себе не делает обязательство совместным. Чтобы долг признали общим, нужно доказать, что средства полностью ушли на нужды семьи: покупку жилья, медицинские услуги, образование детей или совместный отпуск.

Бремя доказательств лежит на том, кто настаивает на разделе обязательства. Подойдут выписки со счетов, квитанции, контракты и показания свидетелей. Второй супруг, напротив, может доказать, что заемщик потратил деньги только на себя — например, на личные приобретения или азартные игры.

Когда суд квалифицирует долг как общий, он делится между супругами соразмерно долям, полученным при разделе имущества. Взыскание могут обратить на совместную собственность, а если ее не хватит, супруги расплачиваются личным имуществом, пояснила Битуева.

Расторжение брака и раздел долга сами по себе не вносят изменений в кредитное соглашение.

Наибольшие препятствия возникают с ипотекой и автокредитом, когда автомобиль находится в залоге у кредитора.

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