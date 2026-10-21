Госдума утвердила всех новых членов правительства

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Василиса Власова
Василиса Власова 20 0

Всего были предложены пять кандидатов.

Кто состоит в Госдуме с 21 октября 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Депутаты Государственной думы завершили рассмотрение и утверждение всех пяти предложенных кандидатур на должности членов правительства Российской Федерации. Об этом сообщили в ТАСС.

Олег Кожемяко, возглавлявший Приморский край, утвержден вице-премьером — полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Вице-премьером стал и министр транспорта Андрей Никитин.

Ирина Окладникова, первый замминистра финансов, назначена вице-премьером — руководителем аппарата правительства. Антон Силуанов, министр финансов, утвержден вице-премьером — министром финансов.

На пост министра транспорта депутаты Госдумы утвердили Дмитрия Ядрова, возглавлявшего Росавиацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как планировалось кадровое изменение в Госдуме. Тогда политические деятели заявляли, что обновление пойдет на пользу. Всех кандидатов на высокие должности характиризовали как профессионалов своего дела и людей, которые смогут выполнить поставленный задачи в непростое для страны время.

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