Госдума утвердила всех новых членов правительства

Всего были предложены пять кандидатов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Депутаты Государственной думы завершили рассмотрение и утверждение всех пяти предложенных кандидатур на должности членов правительства Российской Федерации. Об этом сообщили в ТАСС.
Олег Кожемяко, возглавлявший Приморский край, утвержден вице-премьером — полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Вице-премьером стал и министр транспорта Андрей Никитин.
Ирина Окладникова, первый замминистра финансов, назначена вице-премьером — руководителем аппарата правительства. Антон Силуанов, министр финансов, утвержден вице-премьером — министром финансов.
На пост министра транспорта депутаты Госдумы утвердили Дмитрия Ядрова, возглавлявшего Росавиацию.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как планировалось кадровое изменение в Госдуме. Тогда политические деятели заявляли, что обновление пойдет на пользу. Всех кандидатов на высокие должности характиризовали как профессионалов своего дела и людей, которые смогут выполнить поставленный задачи в непростое для страны время.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
51%
Нашли ошибку?