Непрошенный гость: медведь устроил погром в домике в Красноярском крае

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Василиса Власова
Василиса Власова 289 0

Хищник прошелся по всем комнатам и везде навел «свои порядки».

Фото, видео: www.globallookpress.com/FLPA/Ignacio Yufera; ВКонтакте/Дмитрий Меркулов/d.merkulov77; 5-tv.ru

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Медведь устроил погром в домике в Красноярском крае

В Красноярском крае зверь снес дверь таежного домика и устроил внутри настоящий кавардак. Кадры с разгромленным помещением опубликовал глава Минусинского округа Дмитрий Меркулов.

«Кто знал, что тема медведей станет такой актуальной этой осенью? Разные версии звучат сегодня: от неурожая орехов и грибов в тайге до заболеваний животных. Один мальчик даже уверен, что где-то открыли портал с медведями», — рассуждает глава округа в социальных сетях.

На видео Меркулова видно, как стены исцарапаны когтями, на них также остались отпечатками лап, а мебель, личные вещи и продукты изодраны и разбросаны по полу. Хищник прошелся по всем комнатам и везде навел свои порядки.

По данным с квадрокоптера с тепловизором, медведей в округе сейчас нет, добавил глава Минусинского округа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что медведь зашел в кафе в Бурятии и напугал всех сотрудников и посетителей. Хищник был не в духе: рычал и проявлял агрессию. На место происшествия поспешили сотрудники правоохранительных органов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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