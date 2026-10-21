Минобороны сообщило об ударе по логистическому центру ВСУ в Ровно

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Дарья Белова
Дарья Белова 32 0

Также поражено грузовое судно, направлявшееся в украинский порт Черноморск с грузами для армии.

Минобороны сообщило об ударе по центру ВСУ в Ровно

Фото: www.globallookpress.com/Ministry of Defence of the Russi

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Российские военнослужащие нанесли удар по логистическому центру «Эпицентр-К» в украинском городе Ровно, который, по информации Минобороны России, использовался для хранения и распределения грузов для Вооруженных сил Украины. (ВСУ) Об этом министерство сообщило в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, удар нанесли беспилотники.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило о поражении сухогруза, который следовал морем в порт Черноморск. По утверждению министерства, судно перевозило грузы для обеспечения ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие атаковали беспилотниками два сухогруза ВСУ, направлявшихся в одесский порт.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции. Среди ее заявленных целей глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам российского лидера, решению предшествовали массированные обстрелы жилых районов ДНР и ЛНР украинскими вооруженными формированиями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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