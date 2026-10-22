«Марсианская миссия»: Россия и Китай выходят за пределы Луны

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Василиса Власова
Василиса Власова 24 0

Глава Роскосмоса назвал Поднебесную страну одним из главных партнеров России.

Россия и Китай будут совместно изучать Марс

Фото: www.globallookpress.com/CNSA

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Россия и Китай будут совместно изучать Марс

Россия и Китай приступают к производству оборудования и аппаратуры для совместного проекта по исследованию Марса. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«У нас совместная лунная миссия „Чанъэ-7“. Также мы начинаем совместную марсианскую миссию — изготовление приборов и техники для изучения Марса», — заявил он.

Как отметил Баканов, Москва и Пекин обмениваются данными дистанционного зондирования Земли и используют сигналы навигационных систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу». Глава Роскосмоса назвал Китай одним из главных партнеров России, подчеркнув, что отношения двух стран достигли «самого высокого уровня за всю историю»

Ранее 5-tv.ru писал о том, что будет с человеком, который решит пеелететь на Марс. Эксперименты шли на лабораторных крысах на специальном оборудовании в Лаборатории космической радиации НАСА. За животными наблюдали 12 месяцев. По прошествии 235 дней с момента воздействия частиц в клетках крови подопытных обнаружили стойкие мутационные изменения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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