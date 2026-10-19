Космос грозит мутациями? Какие риски для здоровья людей несет перелет на Марс

GEEKSPIN: радиация на пути к Марсу запускает необратимые изменения в сердце

Ученые смоделировали факторы космического перелета на Марс и выявили прогрессирующие структурные изменения сердечной ткани, а также ухудшение защитных функций организма. Об этом сообщает журнал GEEKSPIN.

Опыты проводились на лабораторных крысах с использованием специализированного оборудования в Лаборатории космической радиации НАСА. Животных помещали в условия искусственной микрогравитации путем разгрузки задних лап. Затем воздействовали на них потоком протонов и тяжелых ионов кремния и железа.

Наблюдение за грызунами продолжалось на протяжении 12 месяцев. В ходе тестов специалисты зафиксировали появление периваскулярного фиброза — патологического разрастания соединительной ткани вокруг кровеносных сосудов сердца. При дозе в полтора грея объем рубцовых образований удвоился спустя 270 суток с момента облучения.

При имитации дозировки, соответствующей трехлетней марсианской экспедиции, такие поражения развились у 83% подопытных особей в течение года.

Главным фактором разрушения тканей ученые назвали космическое излучение, а не состояние невесомости. Эксперимент также показал угнетение иммунной системы.

В селезенке животных зафиксировали сокращение иммунных клеток примерно на треть. Это снижает способность организма бороться с инфекциями и аномальными клетками.

Кроме того, через 235 суток после воздействия высокоэнергетических частиц в клетках крови обнаружились стойкие мутации. Они могут увеличить риск инсульта, сердечного приступа и онкологии.

Авторы работы подчеркнули, что радиационная нагрузка в исследовании была кратковременной и интенсивной, а в опытах использовались исключительно самцы грызунов, поэтому для точной оценки угрозы здоровью экипажей требуются дополнительные испытания.

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