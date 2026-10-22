Осенний бум: спрос на отдых в Китае у россиян вырос в 1,5 раза

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Василиса Власова
Василиса Власова 17 0

Сильнее всего выросли продажи билетов в Пекин.

Спрос на отдых в Китае у россиян вырос в 1,5 раза

Фото: www.globallookpress.com/Kobe Li

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Спрос на отдых в Китае у россиян вырос в 1,5 раза

Осенью 2026 года спрос россиян на поездки в Китай вырос на 58%, если сравнивать с показателями прошлого года. Об этом РИА Новости сообщили в популярном сервисе путешествий.

«Китай остается самым популярным направлением Азии, спрос на него за год вырос на 58%. Это первая полная осень, когда в Китай можно лететь без визы», — отметили в сервисе.

Сильнее всего выросли продажи билетов в Пекин — на 67% — и в Шанхай — на 26%. Средний билет туда и обратно в Китай стоит 75,5 тысячи рублей.

Таиланд, Индия и Вьетнам, наряду с Китаем, попали в топ-5 самых востребованных направлений Азии у российских туристов этой осенью — к такому выводу пришли аналитики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нужно знать российскому туристу, чтобы поехать в Китай в 2026 году. Интернет, оплата услуг, передвижение по городу и стране — с этими бытовыми вопросами путешественники сталкиваются наиболее часто.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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