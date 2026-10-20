Китай-2026: памятка для туриста о визах, деньгах и связи

Россияне все активнее ездят в Китай — направление становится одним из самых популярных. При этом туристы часто сталкиваются с бытовыми вопросами: интернет, оплата услуг, передвижение по городу и стране. Помочь с наиболее частыми из них aif.ru попросил Романа Гареева — заведующего кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Виза

В период с 15 сентября 2025 года россияне могут ездить в Китай без визы — режим односторонний и действует год. С обычным загранпаспортом можно находиться в стране до 30 календарных дней подряд; отсчет начинается со следующего дня после въезда.

Документы

Ничего необычного: загранпаспорт, авиабилеты, подтверждение брони в отеле и миграционная карта.

Деньги

Российские карты в Китае не работают. Мест, где в принципе принимают карты или наличные, в стране немного.

Большая часть покупок в Китае совершается по QR-кодам. Мобильные платежи распространены там гораздо шире, чем привык российский турист. От уличной лавки с завтраками до крупного торгового центра, от турникета в метро до билета в парк — везде по умолчанию используется оплата по QR-коду. В мелких кафе и магазинах терминалов для оплаты картами просто нет.

Поэтому при решении бытовых задач в Китае практически невозможно обойтись без мобильных кошельков. Приложение нужно заранее установить на телефон и пройти верификацию по загранпаспорту.

Связь

Google Maps в Китае почти не работает — нужны местные карты.

Интернет лучше подготовить заранее: подойдет роуминг или туристический eSIM до вылета — тогда откроются привычные сайты и сервисы. Местная SIM по прилету дает китайский номер, но зарубежные сайты блокируются. Переводчик должен работать офлайн: заранее скачайте китайский и русский языковые пакеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что туристический поток россиян в Египет вырос на 23% за период в девять месяцев. Среди иностранных туристов, приезжающих посмотреть на пирамиды, первое место продолжают удерживать граждане России.

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