Названы безвизовые направления для россиян в новом рейтинге паспортов

Новый рейтинг паспортов: у России 50-е место и 114 безвизовых направлений

Российский паспорт опустился на 50-е место в индексе паспортов Henley & Partners, потеряв четыре позиции по сравнению с январем, — теперь россияне могут посещать без виз 114 направлений, следует из данных на сайте консалтинговой компании.

Лидером рейтинга стал Сингапур с 193 безвизовыми направлениями, вторую строчку разделили Япония, Южная Корея и ОАЭ со 188, а третье досталось Швеции со 187. Великобритания расположилась на шестом месте со 184 направлениями, США — на десятом со 180. Российский документ опережает турецкий: Турция с Катаром делят 51-ю строчку, тогда как в январе Россия и Турция находились на одном, 46-м месте.

При этом паспорту РФ остается далеко до «соседей» по региону: у Китая 83 безвизовых направления (62-е место), у Казахстана — 77 (66-е, наравне с Таиландом), у Азербайджана — 68 (73-е), у Армении — 63 (78-е). Замыкают рейтинг Ирак с 28 направлениями, Сирия с 25 и Афганистан с 22.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский паспорт не перестает действовать из-за мелких потертостей и царапин — главное, чтобы они не мешали читать данные и устанавливать личность владельца. Непригодным же документ признают, если повреждены элементы защиты бланка или вырвана страница с информацией о человеке.

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