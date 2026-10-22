«Суд оценивает действия»: адвокат назвал ошибку в тактике защиты Чекалина

Адвокат Алешкин: Чекалину стоило направлять средства в благотворительные фонды

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин объяснил, почему блогеру Артему Чекалину не смягчили приговор. По словам эксперта, осужденный выбрал неверную тактику: суду недостаточно формального признания вины и возмещения ущерба — нужны дальнейшие действия на благо общества. Алешкин пояснил детали корреспонденту 5-tv.ru на вечере с французским парфюмером Франком Бокле.

Алешкин отметил, что признание вины, раскаяние и выплаты суд уже учел при вынесении приговора. Для дальнейшего смягчения наказания или перевода в условный срок апелляционной и кассационной инстанциям необходимо увидеть доказательства дальнейших намерений. В качестве примера адвокат привел перечисление средств в благотворительные фонды, а также на помощь детям, оставшимся без попечения родителей, и онкологическим больным. По его мнению, в таком случае суд видит не просто возмещение вреда, а продолжающуюся общественно полезную деятельность.

«Суд оценивает действия, а не просто намерения», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что действовать от имени осужденного по его поручению могут адвокаты или близкие люди — с предоставлением подтверждающих документов в суд.

«Вот главный вопрос суда над содержанием. Что вы делаете для общества, чтобы перед ним реабилитироваться? Сначала, наверное, нужно то, что суд назначил, исполнить. Но если останутся возможности, то, конечно, надо работать на общество. Общество — это тот фактор, который помогает любому осужденному выйти быстрее», — заключил Алешкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Артем Чекалин не может поддерживать связь с детьми, находясь в колонии.

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