Экс-детектив нью-йоркской полиции обвинен в убийстве после перестрелки на мосту

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 206 0

Неизвестно, кто сидел за рулем машины, из которой вели огонь.

Что сделал экс-детектив нью-йоркской полиции

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

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В Нью-Йорке застрелили сотрудника энергетической компании Con Edison — по подозрению в его убийстве арестован бывший детектив городской полиции 62-летний Виктор Ромеро, пишет РИА Новости со ссылкой на полицейское управление города.

Конфликт разгорелся на въезде на мост Джорджа Вашингтона: машина с работником Con Edison резко перестроилась и подрезала другой автомобиль. Тот догнал обидчика, а затем из него открыли огонь. Раненого доставили в больницу, где он умер.

Кто сидел за рулем машины, из которой стреляли, — сам Ромеро или его пассажир, — не уточняется. Расследование дорожного инцидента продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как развивались события во Франции. Ситуация с уличными беспорядками вышла из-под контроля властей — об этом заявил глава МВД страны Лоран Нуньес. По его признанию, в крупных городах были разграблены сотни магазинов, а стражам порядка противостояли толпы, численно превосходящие полицейские силы. Министр взял происходящее на себя и попытался уйти в отставку, однако Эммануэль Макрон заявление не удовлетворил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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