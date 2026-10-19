Глава МВД Франции признал потерю контроля над протестами в стране

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес констатировал, что полиция утратила контроль над ситуацией с массовыми волнениями. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter.

«В некоторых крупных городах, где разграблены сотни магазинов, вы не можете смотреть в глаза предпринимателям и говорить, что мы не потеряли контроль», — приводит его слова радиостанция.

По словам министра, сотрудников полиции оказалось меньше, чем людей, находившихся на улицах. Всю ответственность за произошедшее Нуньес возложил на себя и даже подал в отставку, однако президент Эммануэль Макрон ее не принял.

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Ранее Францию охватили масштабные акции протеста. В них участвовали старшеклассники и студенты, которые протестуют уже несколько недель, а также ультралевые активисты, сторонники движения «желтых жилетов», таксисты, медсестры, строители и представители профсоюзов.

Демонстрации сопровождались ожесточенными столкновениями с правоохранителями, беспорядками, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины и устраивала поджоги. Для разгона участников полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал массовые беспорядки, распространившиеся по Европе, как подошедшие к грани хаоса. По его словам, волнения охватили крупнейшие города Франции, а затем начали перекидываться в Италию и другие страны. Песков указал, что в происходящем очевидны кризисные проявления.

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