«Что за особенный день»: охранница родила в школьном туалете в США

В США директор и бухгалтер приняли роды у охранницы в школьном туалете

В средней школе Millbrook Magnet в США сотрудница службы безопасности родила прямо во время смены — роды в школьном туалете приняли директор и бухгалтер, имеющая подготовку доулы.

Как сообщает WRAL, директор Моника Сойер и бухгалтер К’Мани Фриман услышали по рации вызов о медицинской чрезвычайной ситуации в одной из ванных комнат и сразу пришли на помощь. Фриман, по ее словам, является доулой и дала директору указания, что делать. Ребенок появился на свет через несколько минут.

«Я подумала: ну, у нас же ребенок. Отлично, нам, наверное, нужно немного ее согреть», — сказала Фриман.

Сойер призналась, что этот момент она не забудет никогда.

«Я услышала, как плачет ребенок, и мисс Фриман говорила нам пойти за одеялом из нашего офиса», — рассказала директор.

Сейчас Сойер предлагает имя для малышки — Брук, в честь Миллбрука. Однако мама еще не приняла окончательного решения. В письме сотрудникам и семьям директор сообщила, что и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института помогли россиянке стать первой в мире женщиной, родившей после пересадки печени. От операции до рождения здоровой малышки прошло полтора года.

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