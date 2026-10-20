Первая в мире: врачи в Москве помогли женщине после пересадки печени стать мамой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

От операционной до роддома прошло полтора года.

Женщина родила после пересадки печени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Московские врачи первыми в мире помогли женщине родить после пересадки печени

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского помогли россиянке стать первой женщиной, родившей после пересадки печени. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

В 28 лет женщине поставили страшный диагноз — рак печени. Единственным шансом на спасение была трансплантация. В тот момент, пациентка, по ее же словам, думала о том, что еще не успела стать матерью.

Однако специалисты МОНИКИ не только спасли женщину от смерти, но и подарили уникальную, в данном случае, возможность — родить ребенка. От пересадки до появления на свет здоровой малышки прошло полтора года. Все это время будущая мама провела под чутким наблюдением медиков.

«Когда я впервые взяла дочь на руки, я просто плакала от счастья, от безмерной благодарности, от облегчения после всего пережитого и от того, что моя самая заветная мечта, наконец, сбылась. Я думала, что никогда в жизни не услышу это заветное слово — мама. А теперь оно — самое главное, самое теплое и важное в моей жизни», — отметила пациентка.

Этот уникальный опыт сделал ее первой женщиной в мире, родившей ребенка после того, как ей пересадили печень.

За одни сутки специалисты МОНИКИ могут делать по шесть пересадок почек, две печени и два сердца. А с начала 2026 года в институте проведено более 150 трансплантаций. Этот показатель уже превзошел результаты всего 2025-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Научном исследовательском институте имени Склифосовского впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Медики спасли пациента от полной неподвижности.

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