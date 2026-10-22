«Ваша карта не верифицирована»: мошенники придумали новую схему с банкоматами

Мошенники звонят россиянам от имени службы финансового контроля

Мошенники звонят россиянам от имени службы финансового контроля и запугивают блокировкой карт в банкоматах, требуя код из СМС для якобы настройки «межбанковского шлюза», сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По данным платформы, аферисты рассказывают о переводе банкоматов на новые правила работы — якобы терминалы самообслуживания переведены на единый межбанковский стандарт, а для пользования ими нужно пройти верификацию. Владельца карты запугивают тем, что его платежный инструмент не верифицирован, и при внесении или снятии средств через чужой банкомат карта будет изъята, а операция заблокирована.

В «Мошеловке» пояснили, что злоумышленники звонят от службы финансового контроля, заявляют о переходе терминалов на единый межбанковский стандарт и запугивают жертву блокировкой карты при операциях через чужой банкомат. Далее аферисты просят якобы настроить «межбанковский шлюз» и требуют код из СМС. Если человек называет такой код, мошенники получают доступ к его мобильному банку.

При таких звонках в «Мошеловке» советуют действовать просто: сбросить вызов и связаться с банком по номеру с обратной стороны карты.

«Сервисы СБП в банкоматах функционируют автоматически и не требуют ручной дистанционной верификации держателем карты. А банковские специалисты никогда не звонят клиентам с требованием продиктовать проверочные коды из сервисных сообщений», — отметили там.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что личные данные и фотографии с рабочей документацией, выложенные в соцсетях, могут попасть в руки мошенников.

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