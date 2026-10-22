«Ваша карта не верифицирована»: мошенники придумали новую схему с банкоматами

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 26 0

Аферисты запугивают свою жертву и требуют СМС-код.

Какая новая схема мошенников с банковской картой

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники звонят россиянам от имени службы финансового контроля

Мошенники звонят россиянам от имени службы финансового контроля и запугивают блокировкой карт в банкоматах, требуя код из СМС для якобы настройки «межбанковского шлюза», сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По данным платформы, аферисты рассказывают о переводе банкоматов на новые правила работы — якобы терминалы самообслуживания переведены на единый межбанковский стандарт, а для пользования ими нужно пройти верификацию. Владельца карты запугивают тем, что его платежный инструмент не верифицирован, и при внесении или снятии средств через чужой банкомат карта будет изъята, а операция заблокирована.

В «Мошеловке» пояснили, что злоумышленники звонят от службы финансового контроля, заявляют о переходе терминалов на единый межбанковский стандарт и запугивают жертву блокировкой карты при операциях через чужой банкомат. Далее аферисты просят якобы настроить «межбанковский шлюз» и требуют код из СМС. Если человек называет такой код, мошенники получают доступ к его мобильному банку.

При таких звонках в «Мошеловке» советуют действовать просто: сбросить вызов и связаться с банком по номеру с обратной стороны карты.

«Сервисы СБП в банкоматах функционируют автоматически и не требуют ручной дистанционной верификации держателем карты. А банковские специалисты никогда не звонят клиентам с требованием продиктовать проверочные коды из сервисных сообщений», — отметили там.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что личные данные и фотографии с рабочей документацией, выложенные в соцсетях, могут попасть в руки мошенников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.97
-0.92 91.93
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:17
После Волчанского котла: «Мста-С» расширяют полосу безопасности
7:00
Штурмовики «Днепра» отработали взятие опорных пунктов. Лучшее видео из зоны СВО
6:55
Неудачное ограбление: в Британии воры ушли ни с чем и врезались в полицию
6:40
Детский тариф в такси хотят уравнять со взрослым: кто заплатит
6:15
«Ваша карта не верифицирована»: мошенники придумали новую схему с банкоматами
6:00
Боевая работа Ми-28НМ по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео