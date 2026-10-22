Сейсмологи назвали даты нового извержения вулкана на Гавайях

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 26 0

Геологическая служба США прогнозирует 56-й эпизод извержения в период с 28 октября по 5 ноября.

Когда будет извержение вулкана на Гавайях

Фото: www.globallookpress.com/Matthew Patrick/Usgs

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Вулкан Килауэа на Гавайах может проснуться в конце октября

Геологическая служба США предупредила, что новое извержение вулкана Килауэа на Гавайях может произойти в период с 28 октября по 5 ноября — специалисты связывают это с возобновлением фонтанирования в кратере Халемаумау.

По данным американских сейсмологов, предыдущее извержение, начавшееся 17 октября, сейчас приостановилось, однако процесс поднятия поверхности в кратере продолжался до среды. В сообщении службы отмечается, что если характер фонтанирования вернется к прежним закономерностям, то, согласно предварительному прогнозу, 56-й эпизод извержения может произойти в период с 28 октября по 5 ноября.

Специалисты подчеркивают, что в настоящее время Килауэа не представляет угрозы для населенных пунктов и критически важной инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что манул Тимофей из Московского зоопарка начал осеннюю зажировку — к концу сентября он весил уже пять килограммов при летнем минимуме 3,7 килограмма.

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