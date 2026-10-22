Сейсмологи назвали даты нового извержения вулкана на Гавайях

Вулкан Килауэа на Гавайах может проснуться в конце октября

Геологическая служба США предупредила, что новое извержение вулкана Килауэа на Гавайях может произойти в период с 28 октября по 5 ноября — специалисты связывают это с возобновлением фонтанирования в кратере Халемаумау.

По данным американских сейсмологов, предыдущее извержение, начавшееся 17 октября, сейчас приостановилось, однако процесс поднятия поверхности в кратере продолжался до среды. В сообщении службы отмечается, что если характер фонтанирования вернется к прежним закономерностям, то, согласно предварительному прогнозу, 56-й эпизод извержения может произойти в период с 28 октября по 5 ноября.

Специалисты подчеркивают, что в настоящее время Килауэа не представляет угрозы для населенных пунктов и критически важной инфраструктуры.

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